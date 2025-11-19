Droit d'auteur et droits voisins

Pour bien maîtriser le droit d'auteur et la propriété intellectuelle ! Points clés de l'ouvrage : 1/ Un manuel de référence. 2/ A jour des dernières évolutions législatives. 3/ Une approche pratique par un auteur qui est professeur d'université et avocat. Confronté au droit de l'Union européenne et aux évolutions technologiques, la discipline connaît, de nos jours, un dynamisme sans précédent. Le présent ouvrage propose une présentation tant du droit d'auteur français et de l'UE que de ses droits voisins. La matière est analysée d'une façon synthétique, mais aussi critique, à travers les grands thèmes que sont l'objet de la protection, la titularité des droits, les prérogatives de l'auteur, la mise en oeuvre des droits à travers le contrat et la gestion collective, sans oublier la défense des droits par l'action en contrefaçon.