#Essais

Droit d'auteur et droits voisins

Christophe Caron

ActuaLitté
Pour bien maîtriser le droit d'auteur et la propriété intellectuelle ! Points clés de l'ouvrage : 1/ Un manuel de référence. 2/ A jour des dernières évolutions législatives. 3/ Une approche pratique par un auteur qui est professeur d'université et avocat. Confronté au droit de l'Union européenne et aux évolutions technologiques, la discipline connaît, de nos jours, un dynamisme sans précédent. Le présent ouvrage propose une présentation tant du droit d'auteur français et de l'UE que de ses droits voisins. La matière est analysée d'une façon synthétique, mais aussi critique, à travers les grands thèmes que sont l'objet de la protection, la titularité des droits, les prérogatives de l'auteur, la mise en oeuvre des droits à travers le contrat et la gestion collective, sans oublier la défense des droits par l'action en contrefaçon.

Par Christophe Caron
Chez LexisNexis

|

Auteur

Christophe Caron

Editeur

LexisNexis

Genre

Droit des affaires

Droit d'auteur et droits voisins

Christophe Caron

Paru le 21/01/2026

750 pages

LexisNexis

41,00 €

ActuaLitté
9782711038718
© Notice établie par ORB
