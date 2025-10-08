RAID. Quatre lettres qui ont forgé une légende. Derrière les tenues noires, des femmes et des hommes à la fois humbles et discrets, qu'on appelle en dernier recours. Intervenir là où personne ne peut aller. Réussir là où nul n'a le droit d'échouer. Une seule devise : "Servir, sans faillir". 40 ans que les policiers du RAID repoussent sans cesse leurs limites au cours de missions aussi dangereuses que décisives. 40 ans que le RAID incarne l'excellence au service de la France. Dans ce livre anniversaire richement illustré, Guillaume Farde vous invite dans l'intimité du RAID : techniques d'entraînement, spécialités pointues, grandes opérations marquantes, témoignages inédits des opérateurs... Un hommage vibrant à ces héros de l'ombre, prêts à risquer leur vie pour préserver la nôtre.