#Essais

Un poison nommé saumon

Paul Watson, Maxime Carsel

ActuaLitté
La France est le pays d'Europe où l'on consomme le plus de saumons. En serait-il de même si chacun savait comment ils sont élevés, comment leur production est un défi au bienêtre animal (densité, maladies) ? Si l'on avait idée de la façon dont travaillent les multinationales qui possèdent l'essentiel des "fermes" salmonicoles, des fjords norvégiens au Chili, en passant par les lochs écossais ? Il est loin le temps où les saumons sauvages s'ébrouaient dans nos rivières et dans les mers. Dans ce livre, dense et fouillé, Maxime Carsel nous dévoile la face cachée de ces élevages où pesticides, hormones et manipulations génétiques se cumulent. Sans compter les effets nocifs induits pour les nourrir : de la pêche intensive au large des côtes du Sénégal - au détriment des populations locales - de crustacés et petits poissons pour fabriquer la farine animale avec laquelle sont nourris les saumons d'élevage, à l'utilisation intensive de soja, l'une des causes de la déforestation en Amazonie... Face à ce système profondément nocif, de nombreux militants luttent à travers le monde. Un plaidoyer pour un changement de modèle et une prise de conscience urgente sur l'avenir des écosystèmes aquatiques, doublé d'une réflexion sur notre rapport à la consommation. Maxime Carsel est un documentariste spécialisé en environnement et société. Journaliste free-lance, il a travaillé pour M6 et a signé plusieurs films documentaires pour Arte, Public Sénat ou France 3 et des reportages dans l'émission La Terre au carré sur France Inter. Il a également écrit pour Siné Mensuel, Blast et Reporterre.

Par Paul Watson, Maxime Carsel
Chez Editions du Rocher

|

Auteur

Paul Watson, Maxime Carsel

Editeur

Editions du Rocher

Genre

Actualité médiatique France

Un poison nommé saumon

Maxime Carsel

Paru le 08/10/2025

256 pages

Editions du Rocher

20,00 €

9782268112428
