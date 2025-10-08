Inscription
Cuisiner avec Hildegarde de Bingen selon les saisons

Sandra Mahut, Marie-France Delpech

ActuaLitté
Au XIIe siècle, la religieuse Hildegarde de Bingen a développé des observations remarquables sur les vertus pour la santé de notre alimentation, ainsi que son lien avec le cycle des saisons... Pour bénéficier au quotidien des ingrédients les plus vivifiants, quoi de mieux qu'un livre de cuisine ? Après le succès de son premier ouvrage, Marie-France Delpech, qui suit depuis plus de trente ans les principes d'Hildegarde de Bingen, partage avec nous 100 nouvelles recettes, pour tous les jours ou pour les grandes occasions. Elles sont à la fois faciles à préparer et incroyablement gourmandes : ses enfants, petits-enfants et tous ses amis les lui réclament à longueur d'année ! Infirmière passionnée de botanique et amatrice d'apiculture, installée en Dordogne, Marie-France Delpech dirige, avec son mari et ses enfants, la société "Les jardins de sainte Hildegarde" pour faire connaître aussi bien les plantes emblématiques que les savoirs d'Hildegarde de Bingen.

Par Sandra Mahut, Marie-France Delpech
Chez Editions du Rocher

Auteur

Sandra Mahut, Marie-France Delpech

Editeur

Editions du Rocher

Genre

Cuisine bio, diététique, équil

Cuisiner avec Hildegarde de Bingen selon les saisons

Marie-France Delpech

Paru le 08/10/2025

155 pages

Editions du Rocher

16,90 €

ActuaLitté
9782268112398
