Jeu de menteurs

Coincés dans les montagnes galloises, les sept participants d'une émission de téléréalité n'ont aucune idée du piège dans lequel ils se sont engagés. Les enjeux sont en effet bien plus importants qu'ils ne l'imaginaient : chacun a été sélectionné parce qu'il dissimule un secret qui, s'il est découvert par les autres, sera exposé publiquement et conduira à l'élimination du candidat concerné. La disparition, non prévue au programme, de l'un d'entre eux sème le trouble. La détective Fiona Morgan, chargée de le retrouver, se rend compte qu'elle ne peut se fier à personne. Jusqu'à ce qu'un meurtrier frappe. Si tous ont un alibi, tous ont aussi une raison de tuer. Traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Aline Azoulay-Pacvon.