Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Jeu de menteurs

Clare Mackintosh

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Coincés dans les montagnes galloises, les sept participants d'une émission de téléréalité n'ont aucune idée du piège dans lequel ils se sont engagés. Les enjeux sont en effet bien plus importants qu'ils ne l'imaginaient : chacun a été sélectionné parce qu'il dissimule un secret qui, s'il est découvert par les autres, sera exposé publiquement et conduira à l'élimination du candidat concerné. La disparition, non prévue au programme, de l'un d'entre eux sème le trouble. La détective Fiona Morgan, chargée de le retrouver, se rend compte qu'elle ne peut se fier à personne. Jusqu'à ce qu'un meurtrier frappe. Si tous ont un alibi, tous ont aussi une raison de tuer. Traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Aline Azoulay-Pacvon.

Par Clare Mackintosh
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Clare Mackintosh

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Jeu de menteurs par Clare Mackintosh

Commenter ce livre

 

Jeu de menteurs

Clare Mackintosh

Paru le 08/10/2025

1120 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253254621
9782253254621
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.