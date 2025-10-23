Le 23 octobre MMXXV paraîtra le nouvel album des aventures du plus célèbre des Gaulois : Astérix en Lusitanie ! Par un beau matin de printemps, un inconnu débarque au village. Il arrive de Lusitanie, cette terre de soleil à l'ouest de l'Hispanie qui se trouve également sous la férule de Rome. Cet ancien esclave croisé dans le Domaine des dieux est venu demander de l'aide à nos irréductibles Gaulois car il connaît les effets puissants de la Potion Magique. Pour Astérix et Obélix, une nouvelle aventure commence ! Découvrez la 41e aventure d'Astérix en grand format, avec dos toilé, tranchefile, papier de collection, comprenant les planches et documents de travail originaux des auteurs et un dossier inédit de 30 pages sur les coulisses de la création.