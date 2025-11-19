SIGNE PAR FRANCESCA LEONESCHI ET IACOPO BRUNO, CELEBRE AUTEUR D'ENVERGURE INTERNATIONALE, "INSEPARABLES" PROPOSE UN RECIT IMMERSIF AUX ACCENTS GOTHIQUES DE TOUTE BEAUTE. Récit aux accents gothiques, "Inséparables" met en scène Lucy, une jeune fille disparue dans un naufrage qui s'est vue dépossédée de son coeur, et Ichi, un petit poulpe à la recherche de son père, le Roi de l'Océan. Malgré la présence froide de l'Abîme qui cherche à les engloutir tel un monstre menaçant, Lucy et Ichi, grâce au courage qui les unit, affronteront leurs peurs, douleurs et deuils pour devenir... inséparables. Auteur d'envergure internationale, Iacopo Bruno compte plus de cinq cents livres illustrés et plusieurs prix, dont celui de la meilleure série dessinée, en 2013, de la Society of Illustrators de New York. Il est également connu pour avoir illustré les couvertures des romans de "Harry Potter" en Allemagne et plusieurs romans de Neil Gaiman, dans le monde.