#Essais

Lorsque j'étais quelqu'un d'autre

Amélie Nothomb, Stéphane Allix

Pour se ressourcer et faire le point sur sa vie, Stéphane Allix entame une retraite en forêt. Il ignore qu'il va se confronter à l'impensable. Lors d'une méditation, une vision s'impose à lui : un soldat de la Seconde Guerre mondiale meurt, touché à la gorge. Le nom de cet homme et d'autres informations lui parviennent également en pensée. L'expérience est extrêmement troublante. Pourquoi ressent-il une telle intimité avec ce personnage ? Obnubilé par la puissance de cette vision, il se lance dans une enquête minutieuse et découvre avec stupeur que ce soldat a réellement existé. Commence alors une aventure bouleversante. Le livre le plus incroyable que j'aie jamais lu. Laurent Gounelle. Une enquête passionnante. Boris Cyrulnik. Une vraie grande réussite : très émouvant, troublant... Il faut absolument lire ce livre. Amélie Nothomb.

Par Amélie Nothomb, Stéphane Allix
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Amélie Nothomb, Stéphane Allix

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Phénomènes occultes

Lorsque j'étais quelqu'un d'autre

Stéphane Allix

Paru le 08/10/2025

528 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

ActuaLitté
