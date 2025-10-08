Lorsque j'étais quelqu'un d'autre

Pour se ressourcer et faire le point sur sa vie, Stéphane Allix entame une retraite en forêt. Il ignore qu'il va se confronter à l'impensable. Lors d'une méditation, une vision s'impose à lui : un soldat de la Seconde Guerre mondiale meurt, touché à la gorge. Le nom de cet homme et d'autres informations lui parviennent également en pensée. L'expérience est extrêmement troublante. Pourquoi ressent-il une telle intimité avec ce personnage ? Obnubilé par la puissance de cette vision, il se lance dans une enquête minutieuse et découvre avec stupeur que ce soldat a réellement existé. Commence alors une aventure bouleversante. Le livre le plus incroyable que j'aie jamais lu. Laurent Gounelle. Une enquête passionnante. Boris Cyrulnik. Une vraie grande réussite : très émouvant, troublant... Il faut absolument lire ce livre. Amélie Nothomb.