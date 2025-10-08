ROTOTO Ier a pris le pouvoir aux ROTOTOS-UNIS. Il l'exerce de la manière la plus odieuse, se prétendant un génie, terrorisant son chambellan, révélant aux enfants que le Père Noël n'existe pas, écrivant des traités où il tranche d'économie et de science, provoquant un scandale après l'autre, rotant. Le roi est le bouffon. ROTOTO Ier n'a qu'un désir, la guerre. Il vient en visite officielle en France où il compte acheter le château de Versailles pour le transformer en ROTOTOGOLF. La jeune Charlotte, étudiante exaltée, a le projet de l'assassiner. Pareils à des consciences, Winston Churchill et Eleanor Roosevelt interviennent en personne tout au long de l'histoire. Depuis son premier roman, Confitures de crimes, où un poète hystérique prend le pouvoir en France, à Dans un avion pour Caracas où c'est Hugo Chávez qui menace, Charles Dantzig s'intéresse à la question de la tyrannie. Donald Trump la pose chaque jour de manière plus insistante.