Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

ROTOTO Ier

Charles Dantzig

ROTOTO Ier a pris le pouvoir aux ROTOTOS-UNIS. Il l'exerce de la manière la plus odieuse, se prétendant un génie, terrorisant son chambellan, révélant aux enfants que le Père Noël n'existe pas, écrivant des traités où il tranche d'économie et de science, provoquant un scandale après l'autre, rotant. Le roi est le bouffon. ROTOTO Ier n'a qu'un désir, la guerre. Il vient en visite officielle en France où il compte acheter le château de Versailles pour le transformer en ROTOTOGOLF. La jeune Charlotte, étudiante exaltée, a le projet de l'assassiner. Pareils à des consciences, Winston Churchill et Eleanor Roosevelt interviennent en personne tout au long de l'histoire. Depuis son premier roman, Confitures de crimes, où un poète hystérique prend le pouvoir en France, à Dans un avion pour Caracas où c'est Hugo Chávez qui menace, Charles Dantzig s'intéresse à la question de la tyrannie. Donald Trump la pose chaque jour de manière plus insistante.

Par Charles Dantzig
Chez Grasset & Fasquelle

Auteur

Charles Dantzig

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Théâtre - Pièces

ROTOTO Ier

Charles Dantzig

Paru le 08/10/2025

80 pages

Grasset & Fasquelle

12,00 €

Lire un extrait
Scannez le code barre 9782246844037
9782246844037
© Notice établie par ORB
plus d'informations

