Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Dites-lui que je pense à elle

Bruce Toussaint

ActuaLitté
" Un corps criblé de coups de couteau et une mare de sang, au milieu d'une cour d'école. La scène de crime saisit d'effroi les gendarmes, ce matin d'octobre 1984, à Penly, près de Dieppe. La victime est une adolescente de quatorze ans. Elle s'appelait Nathalie. Son assassin, Alfred, vingt-neuf ans, se disait éperdument amoureux d'elle, mais leur différence d'âge rendait cette histoire impossible. Alors, il l'a tuée de sang-froid et avec préméditation. Cette histoire, c'est celle de ma famille. Nathalie, ma cousine, était née trois ans avant moi. Et personne n'a su empêcher ce drame. Son destin tragique nous replonge dans une époque où le mot "féminicide" n'existait pas. Cette France des années 1980 a une expression toute faite pour qualifier ce genre de meurtre barbare : le crime passionnel. Une façon d'excuser l'inexcusable et de fermer les yeux sur une forme de domination masculine. Qui se souvient de Nathalie ? Cette adolescente aux joues rondes et roses, premier tambour de la clique municipale, qui n'aurait jamais dû croiser la route de son meurtrier". B. T. Quarante ans plus tard, Bruce Toussaint, à la fois enquêteur et partie prenante de la mémoire familiale, convoque les méandres du passé. Un livre saisissant, un tombeau bouleversant.

Par Bruce Toussaint
Chez Stock

Auteur

Bruce Toussaint

Editeur

Stock

Genre

Littérature française

Dites-lui que je pense à elle

Bruce Toussaint

Paru le 08/10/2025

200 pages

Stock

18,50 €

9782234097896
