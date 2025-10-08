Inscription
Le Grand Nord

Hélène Cohen, Jack London

En 1897, la rumeur enfle : on aurait découvert de riches filons d'or au nord, le long du fleuve Yukon et de la rivière Klondike. Après avoir parcouru l'Amérique d'est en ouest, sautant de train en train avec les vagabonds, Jack London s'embarque pour l'Alaska, puis prend la route des montagnes. Destination : Dawson City. Comme plus de 100 000 hommes partis sur la piste du Grand Nord, il rêve de fortune et d'aventures. Piètre orpailleur, il passe plutôt l'essentiel de son temps dans les saloons à écouter les histoires des chercheurs d'or. Il rentre un an plus tard, 4, 50 dollars en poche, mais riche d'une expérience qui fera de lui le grand écrivain du Nord.

Par Hélène Cohen, Jack London
Chez Payot

|

Auteur

Hélène Cohen, Jack London

Editeur

Payot

Genre

Récits de voyage

Le Grand Nord

Jack London trad. Hélène Cohen

Paru le 08/10/2025

112 pages

Payot

7,20 €

9782228940214
