Fool Night Tome 10

Dans un monde désespéré et sans lumière, l'humanité place ses espoirs dans une technologie appelée "transfloraison" permettant de transformer les êtres humains en plantes. Toshiro, qui est sans ressources, choisit de devenir une sanctiflore contre dix millions de yens. Il ne lui reste plus que deux ans avant de se muer en plante... Toshiro s'efforce désormais de vivre pleinement ses derniers mois de vie. Mais une étrange sanctiflore dénommée Ivy croise son chemin... Tout comme Toshiro, elle détient un pouvoir spécial, et leur rencontre changera profondément le héros. Par ailleurs, Yomiko, qui a reçu des instructions du professeur Kudai, se rend dans un temple bouddhiste afin d'enquêter sur le chercheur qui a transfloré Toshiro. Là, de mystérieux incidents se produisent autour de la transfloraison. Yomiko réussira-t-elle à résoudre cette énigme ?