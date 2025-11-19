Inscription
#Manga

Fool Night Tome 10

Hana Kanehisa, Kasumi Yasuda

ActuaLitté
Dans un monde désespéré et sans lumière, l'humanité place ses espoirs dans une technologie appelée "transfloraison" permettant de transformer les êtres humains en plantes. Toshiro, qui est sans ressources, choisit de devenir une sanctiflore contre dix millions de yens. Il ne lui reste plus que deux ans avant de se muer en plante... Toshiro s'efforce désormais de vivre pleinement ses derniers mois de vie. Mais une étrange sanctiflore dénommée Ivy croise son chemin... Tout comme Toshiro, elle détient un pouvoir spécial, et leur rencontre changera profondément le héros. Par ailleurs, Yomiko, qui a reçu des instructions du professeur Kudai, se rend dans un temple bouddhiste afin d'enquêter sur le chercheur qui a transfloré Toshiro. Là, de mystérieux incidents se produisent autour de la transfloraison. Yomiko réussira-t-elle à résoudre cette énigme ?

Par Hana Kanehisa, Kasumi Yasuda
Chez Glénat

|

Auteur

Hana Kanehisa, Kasumi Yasuda

Editeur

Glénat

Genre

Seinen/Homme

Fool Night Tome 10

Kasumi Yasuda trad. Hana Kanehisa

Paru le 19/11/2025

192 pages

Glénat

7,90 €

9782344071489
