Max Fridman - Format roman graphique - Tome 02

Dans la tourmente de la guerre d'Espagne. Max Fridman arpente l'Europe à la veille de la Seconde Guerre mondiale. A Istanbul et Budapest, il s'est retrouvé plongé au coeur d'une guerre de l'ombre que des espions allemands, français, turcs et soviétiques se livraient sans merci. Cette fois, le conflit existe au grand jour et Max va bien malgré lui prendre part à la guerre d'Espagne... En 1938, le front de résistance contre les franquistes est plus actif que jamais et essaie tant bien que mal de résister à l'assaut fasciste. A la recherche d'un ami disparu, le major Treves, Max Fridman se retrouve accompagné d'une bande de résistants, sous le feu des bombardements, se camouflant dans des tranchées de fortune, bien décidé coûte que coûte à mener à bien sa mission... C'est cette fois sous l'égide d'Hemingway que l'on retrouve le personnage de Max Fridman, à travers un deuxième recueil entièrement consacré à la guerre civile espagnole qui regroupe trois épisodes (No pasarán, Río de sangre et Sin ilusión). Cette édition définitive est présentée dans un nouveau format accompagné d'une nouvelle traduction.