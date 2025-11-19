Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Max Fridman - Format roman graphique - Tome 02

Vittorio Giardino

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans la tourmente de la guerre d'Espagne. Max Fridman arpente l'Europe à la veille de la Seconde Guerre mondiale. A Istanbul et Budapest, il s'est retrouvé plongé au coeur d'une guerre de l'ombre que des espions allemands, français, turcs et soviétiques se livraient sans merci. Cette fois, le conflit existe au grand jour et Max va bien malgré lui prendre part à la guerre d'Espagne... En 1938, le front de résistance contre les franquistes est plus actif que jamais et essaie tant bien que mal de résister à l'assaut fasciste. A la recherche d'un ami disparu, le major Treves, Max Fridman se retrouve accompagné d'une bande de résistants, sous le feu des bombardements, se camouflant dans des tranchées de fortune, bien décidé coûte que coûte à mener à bien sa mission... C'est cette fois sous l'égide d'Hemingway que l'on retrouve le personnage de Max Fridman, à travers un deuxième recueil entièrement consacré à la guerre civile espagnole qui regroupe trois épisodes (No pasarán, Río de sangre et Sin ilusión). Cette édition définitive est présentée dans un nouveau format accompagné d'une nouvelle traduction.

Par Vittorio Giardino
Chez Glénat

|

Auteur

Vittorio Giardino

Editeur

Glénat

Genre

Policier-Espionnage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Max Fridman - Format roman graphique - Tome 02 par Vittorio Giardino

Commenter ce livre

 

Max Fridman - Format roman graphique - Tome 02

Vittorio Giardino

Paru le 21/01/2026

192 pages

Glénat

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344070727
9782344070727
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Les finalistes du Prix Interallié 2025 sont connus OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.