#Essais

Le chien d'Ulysse et autres récits

Baptiste Beaulieu, Laure de Chantal

ActuaLitté
"Lorsque j'étais enfant, ma mère me lisait des histoires de la mythologie grecque. A travers ces récits, elle me transmettait bien plus qu'un amour des mots et des légendes : elle me donnait une clé pour comprendre le monde et, sans le savoir, elle semait en moi les premières graines de ma vocation. Bien des années plus tard, devenu médecin, j'ai croisé la route de Laure de Chantal, une helléniste passionnée. Notre complicité intellectuelle s'est trouvée renforcée par une douleur commune : au même moment, nous avions dû accompagner nos parents dans la maladie. Ils avaient tous deux basculé dans la fragilité, nous plaçant face à cette médecine que l'on exerce ou que l'on subit, selon la place où l'on se trouve. En écrivant ce texte, nous avons voulu offrir une boîte à outils dans laquelle chacun peut piocher pour écouter mieux, espérer mieux et accompagner mieux soignants comme soignés". Drôles, graves et engagés, ces récits mêlant médecine et mythologie nous invitent à vivre notre santé autrement. Un trésor d'humanité. Baptiste Beaulieu, médecin généraliste engagé, est l'auteur, entre autres, de Où vont les larmes quand elles sèchent (L'Iconoclaste, 2023) et Tous les silences ne font pas le même bruit (L'Iconoclaste, 2024). Normalienne et agrégée de lettres classiques, Laure de Chantal a écrit, entre autres, Libre comme une déesse grecque (Stock, 2022) et Yourcenar avant les autres (Stock, 2025). En achetant ce livre, vous faites un don à la Fondation pour la Recherche Médicale, association qui défend une cause chère à Baptiste Beaulieu.

Par Baptiste Beaulieu, Laure de Chantal
Chez Albin Michel

|

Auteur

Baptiste Beaulieu, Laure de Chantal

Editeur

Albin Michel

Genre

Essais

Le chien d'Ulysse et autres récits

Baptiste Beaulieu, Laure de Chantal

Paru le 08/10/2025

240 pages

Albin Michel

19,90 €

9782226494870
© Notice établie par ORB
