Max Fridman - Format roman graphique - Tome 01

Dans les coulisses de la diplomatie, la guerre a déjà commencé. 1938. L'Europe vacille. Pour les services du contre-espionnage, les hostilités ont déjà été entamées depuis longtemps. A Budapest, la première victime de cette guerre de l'ombre est le réseau français Rhapsodie, dont les membres ont été éliminés. Mais par qui ? Le NKVD soviétique ? L'Abwehr nazie ? Pour le savoir, Paris décide d'envoyer un enquêteur, quelqu'un de discret, d'inconnu et d'efficace. Max Fridman ne veut pas être cet homme providentiel mais il n'a pas le choix... A Istanbul ensuite, le passé rattrape une nouvelle fois Max Fridman, pris entre les services secrets soviétiques et français dans une course-poursuite pour capturer l'ingénieur David Stern en fuite. Publiées dans les années 1980, les deux premières aventures de Max Fridman (Rhapsodie hongroise et La Porte d'Orient) sont rassemblées ici dans une nouvelle édition intégralement retraduite et relettrée. Le scénario, digne des meilleurs récits d'espionnage de Graham Greene, et un dessin élégant et subtil héritier de la ligne claire contribuent à faire de Max Fridman une oeuvre incontournable, une saga qui n'a rien à envier à ses modèles littéraires et qui trouve son écrin définitif idéal dans cette nouvelle présentation.