Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Max Fridman - Format roman graphique - Tome 01

Vittorio Giardino

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans les coulisses de la diplomatie, la guerre a déjà commencé. 1938. L'Europe vacille. Pour les services du contre-espionnage, les hostilités ont déjà été entamées depuis longtemps. A Budapest, la première victime de cette guerre de l'ombre est le réseau français Rhapsodie, dont les membres ont été éliminés. Mais par qui ? Le NKVD soviétique ? L'Abwehr nazie ? Pour le savoir, Paris décide d'envoyer un enquêteur, quelqu'un de discret, d'inconnu et d'efficace. Max Fridman ne veut pas être cet homme providentiel mais il n'a pas le choix... A Istanbul ensuite, le passé rattrape une nouvelle fois Max Fridman, pris entre les services secrets soviétiques et français dans une course-poursuite pour capturer l'ingénieur David Stern en fuite. Publiées dans les années 1980, les deux premières aventures de Max Fridman (Rhapsodie hongroise et La Porte d'Orient) sont rassemblées ici dans une nouvelle édition intégralement retraduite et relettrée. Le scénario, digne des meilleurs récits d'espionnage de Graham Greene, et un dessin élégant et subtil héritier de la ligne claire contribuent à faire de Max Fridman une oeuvre incontournable, une saga qui n'a rien à envier à ses modèles littéraires et qui trouve son écrin définitif idéal dans cette nouvelle présentation.

Par Vittorio Giardino
Chez Glénat

|

Auteur

Vittorio Giardino

Editeur

Glénat

Genre

Policier-Espionnage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Max Fridman - Format roman graphique - Tome 01 par Vittorio Giardino

Commenter ce livre

 

Max Fridman - Format roman graphique - Tome 01

Vittorio Giardino

Paru le 21/01/2026

192 pages

Glénat

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344070710
9782344070710
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Les finalistes du Prix Interallié 2025 sont connus OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.