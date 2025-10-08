Inscription
#Essais

Amérique, continent indigène

Pekka Hämäläinen

ActuaLitté
Longtemps, la conquête de l'Amérique tint à ce récit : les Européens découvrirent un Nouveau Monde peuplé de " sauvages" et réduisirent à néant des cultures entières, forts de leur supériorité technologique écrasante. Alors que les Espagnols provoquent la chute des empires aztèque et inca et conquièrent une grande partie de l'Amérique Centrale et du Sud, comment expliquer qu'il en soit allé différemment dans le Nord ? A rebours du mythe d'une colonisation absolue et inéluctable, depuis la conquête d'Hispaniola en 1492 au massacre de Wounded Knee en 1890, Pekka Hämäläinen révèle un continent nord-américain resté majoritairement indigène jusqu'à une période avancée. S'appuyant sur des sources tant autochtones qu'européennes, il dévoile les stratégies dont usèrent les tribus pour repousser ou contrôler les colons européens - de la diplomatie à l'affrontement en passant par les alliances. Et nous invite à repenser la conception même de l'Amérique et de ses premiers habitants, non plus victimes mais acteurs à part entière de leur destin.

Par Pekka Hämäläinen
Chez Albin Michel

|

Auteur

Pekka Hämäläinen

Editeur

Albin Michel

Genre

Indiens

Amérique, continent indigène

Pekka Hämäläinen

Paru le 08/10/2025

576 pages

Albin Michel

26,90 €

ActuaLitté
9782226480880
