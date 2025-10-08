Amérique, continent indigène

Longtemps, la conquête de l'Amérique tint à ce récit : les Européens découvrirent un Nouveau Monde peuplé de " sauvages" et réduisirent à néant des cultures entières, forts de leur supériorité technologique écrasante. Alors que les Espagnols provoquent la chute des empires aztèque et inca et conquièrent une grande partie de l'Amérique Centrale et du Sud, comment expliquer qu'il en soit allé différemment dans le Nord ? A rebours du mythe d'une colonisation absolue et inéluctable, depuis la conquête d'Hispaniola en 1492 au massacre de Wounded Knee en 1890, Pekka Hämäläinen révèle un continent nord-américain resté majoritairement indigène jusqu'à une période avancée. S'appuyant sur des sources tant autochtones qu'européennes, il dévoile les stratégies dont usèrent les tribus pour repousser ou contrôler les colons européens - de la diplomatie à l'affrontement en passant par les alliances. Et nous invite à repenser la conception même de l'Amérique et de ses premiers habitants, non plus victimes mais acteurs à part entière de leur destin.