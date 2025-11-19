Stray Dog Tome 7

L'affrontement contre Kira, l'assassin d'Ishtar, s'achève sur la défaite cuisante de ce dernier face à Toru. L'heure est maintenant au bilan des dégâts et des pertes dans les rangs des unités spéciales du Bird. Alors que ces dernières sont de retour au centre, chacun doit faire face aux conséquences des événements des dernières heures. Tandis que Miru assiste, impuissante, à l'arrestation d'Anna par les émissaires de son clan, Iruu endure les effets terribles d'un changement de caste imprévu, passant du statut d'Oméga à celui d'Alpha. De son côté, le masque de Toru tombe peu à peu, dévoilant à Aki certains des secrets qui l'entourent, tout en faisant prendre conscience à Tarot, Kazuhiro et Abel du danger qu'il représente, tant pour ses ennemis que pour ceux qui pensaient être ses alliés...