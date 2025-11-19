Inscription
#Manga

Stray Dog Tome 7

VanRah

ActuaLitté
L'affrontement contre Kira, l'assassin d'Ishtar, s'achève sur la défaite cuisante de ce dernier face à Toru. L'heure est maintenant au bilan des dégâts et des pertes dans les rangs des unités spéciales du Bird. Alors que ces dernières sont de retour au centre, chacun doit faire face aux conséquences des événements des dernières heures. Tandis que Miru assiste, impuissante, à l'arrestation d'Anna par les émissaires de son clan, Iruu endure les effets terribles d'un changement de caste imprévu, passant du statut d'Oméga à celui d'Alpha. De son côté, le masque de Toru tombe peu à peu, dévoilant à Aki certains des secrets qui l'entourent, tout en faisant prendre conscience à Tarot, Kazuhiro et Abel du danger qu'il représente, tant pour ses ennemis que pour ceux qui pensaient être ses alliés...

Par VanRah
Chez Glénat

|

Auteur

VanRah

Editeur

Glénat

Genre

Seinen/Homme

Commenter ce livre

 

Stray Dog Tome 7

VanRah

Paru le 03/12/2025

304 pages

Glénat

9,50 €

ActuaLitté
9782344069608
