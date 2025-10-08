Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Bidouille et Chimène

Alain Corbin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après le premier tome de ses mémoires, Sois sage, c'est la guerre 1939-1945, Alain Corbin poursuit l'exploration de sa jeunesse dans cet ouvrage qui revient sur ses années passées dans un pensionnat catholique, l'Immaculée Conception de Flers-de-l'Orne, en Normandie, entre 1945 et 1952. Avec humour et précision, il évoque ses professeurs, les conditions de vie difficiles et l'omniprésence de la religion. Ces souvenirs, intégrés dans un contexte de règles, de moeurs et de pratiques, résonnent comme un écho du XIXe siècle. La distance par rapport à l'époque actuelle nous aide à comprendre la désaffection pour certains genres littéraires et suscite en nous une tendresse, voire une nostalgie, pour un temps révolu. Ce récit authentique, est une invitation à redécouvrir une époque où le principe d'autorité et les traditions façonnaient la jeunesse, tout en éclairant notre compréhension du monde d'aujourd'hui. Alain Corbin est professeur émérite à l'Université Paris-I Panthéon-Sorbonne. Spécialiste de l'histoire des sens et du sensible, il est l'auteur de nombreux ouvrages chez Fayard, dont La Douceur de l'ombre, Les Filles de rêve, La Fraîcheur de l'herbe, La Rafale et le Zéphyr et Histoire de la joie.

Par Alain Corbin
Chez Fayard

|

Auteur

Alain Corbin

Editeur

Fayard

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bidouille et Chimène par Alain Corbin

Commenter ce livre

 

Bidouille et Chimène

Alain Corbin

Paru le 08/10/2025

128 pages

Fayard

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213733913
9782213733913
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.