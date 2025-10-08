Bidouille et Chimène

Après le premier tome de ses mémoires, Sois sage, c'est la guerre 1939-1945, Alain Corbin poursuit l'exploration de sa jeunesse dans cet ouvrage qui revient sur ses années passées dans un pensionnat catholique, l'Immaculée Conception de Flers-de-l'Orne, en Normandie, entre 1945 et 1952. Avec humour et précision, il évoque ses professeurs, les conditions de vie difficiles et l'omniprésence de la religion. Ces souvenirs, intégrés dans un contexte de règles, de moeurs et de pratiques, résonnent comme un écho du XIXe siècle. La distance par rapport à l'époque actuelle nous aide à comprendre la désaffection pour certains genres littéraires et suscite en nous une tendresse, voire une nostalgie, pour un temps révolu. Ce récit authentique, est une invitation à redécouvrir une époque où le principe d'autorité et les traditions façonnaient la jeunesse, tout en éclairant notre compréhension du monde d'aujourd'hui. Alain Corbin est professeur émérite à l'Université Paris-I Panthéon-Sorbonne. Spécialiste de l'histoire des sens et du sensible, il est l'auteur de nombreux ouvrages chez Fayard, dont La Douceur de l'ombre, Les Filles de rêve, La Fraîcheur de l'herbe, La Rafale et le Zéphyr et Histoire de la joie.