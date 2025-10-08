Inscription
Un prédateur dans l'ombre

Santiago Artozqui, Gytha Lodge

ActuaLitté
Après Je t'attends, Gytha Lodge revient avec un nouveau thriller "agréablement glaçant" (The New York Times Book Review). Aidan Poole, en plein appel vidéo avec sa petite amie Zoe, se rend compte, horrifié, qu'elle n'est pas seule dans son appartement. Rivé à son écran, il entend des bruits de lutte émanant de la salle de bains, puis c'est le silence. Plus rien ne bouge. Zoe est-elle encore en vie ? Pourquoi hésite-t-il à appeler la police ? Contactés par Aidan, l'inspecteur Jonah Sheens et son équipe arrivent sur les lieux et découvrent le corps de la jeune femme. Leur enquête les amène sur les traces de cette artiste au grand coeur, aimée de tous, qui a su apporter réconfort à de nombreuses âmes en peine. Mais derrière cette façade se cachent des secrets inavoués et des rancunes profondes. Qui parmi ses amis serait capable de commettre l'irréparable ? Aidan est-il vraiment celui qu'il prétend être ? Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Santiago Artozqui

Par Santiago Artozqui, Gytha Lodge
Chez Fayard

|

Auteur

Santiago Artozqui, Gytha Lodge

Editeur

Fayard

Genre

Romans noirs

Un prédateur dans l'ombre

Gytha Lodge trad. Santiago Artozqui

Paru le 08/10/2025

376 pages

Fayard

24,00 €

9782213725215
© Notice établie par ORB
