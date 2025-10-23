Inscription
France-Algérie : anatomie d'une déchirure

Benjamin Stora, Thomas Snégaroff

Deux siècles de domination, de luttes, d'exils... et des mémoires toujours irréconciliées Depuis plus de 60 ans, les relations entre la France et l'Algérie oscillent entre tensions diplomatiques, mémoires à vif et récits concurrents. Héritée de 132 ans de colonisation et d'une guerre d'indépendance sanglante, cette histoire commune reste un sujet brûlant des deux côtés de la Méditerranée. En 45 questions-réponses, Thomas Snégaroff et Benjamin Stora explorent les grandes étapes de la colonisation, les ressorts du nationalisme algérien, les fractures mémorielles et les conséquences profondes sur les sociétés contemporaines. Pourquoi cette guerre a-t-elle été si longue à nommer ? Quelle place occupent les mémoires dans le débat public ? Une réconciliation est-elle possible ? Un ouvrage clair et accessible, avec des cartes, des infographies et des textes de référence.

Chez Editions Les Arènes

Géopolitique

Paru le 23/10/2025

17,00 €

9791037514714
