Le petit papa

Un petit garçon et sa poupée, pour imiter Papa et le nouveau bébé Grégoire est tout content : il a reçoit un joli poupon pour Noël. Un tout petit bébé à cajoler, à promener et dont il doit s'occuper ! Alors il observe, il apprend en regardant son papa qui est bien affairé, lui aussi, avec un nouveau tout-petit ! Les journées sont bien chargées quand on s'occupe d'un bébé. Alors quand le poupon et le petit frère sont enfin endormis, Grégoire peut se blottir tout contre son papa qui l'aime grand comme ça ! Le premier album de Jo Witek chez Casterman !