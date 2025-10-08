Inscription
En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Le petit papa

Jo Witek, Thomas Baas

ActuaLitté
Un petit garçon et sa poupée, pour imiter Papa et le nouveau bébé Grégoire est tout content : il a reçoit un joli poupon pour Noël. Un tout petit bébé à cajoler, à promener et dont il doit s'occuper ! Alors il observe, il apprend en regardant son papa qui est bien affairé, lui aussi, avec un nouveau tout-petit ! Les journées sont bien chargées quand on s'occupe d'un bébé. Alors quand le poupon et le petit frère sont enfin endormis, Grégoire peut se blottir tout contre son papa qui l'aime grand comme ça ! Le premier album de Jo Witek chez Casterman !

Par Jo Witek, Thomas Baas
Chez Casterman

Auteur

Jo Witek, Thomas Baas

Editeur

Casterman

Genre

Casterman

Le petit papa

Jo Witek, Thomas Baas

Paru le 08/10/2025

32 pages

Casterman

12,90 €

9782203295681
