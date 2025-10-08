Inscription
#Essais

Concours commun IEP

Yannick Clavé

ActuaLitté
Suite aux réformes des programmes d'histoire de 1re et de Terminale et à la réforme du concours commun des IEP, un manuel entièrement refondu pour préparer efficacement à la nouvelle épreuve d'histoire du concours commun des IEP d'Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse. Le manuel le plus complet ! - La méthodologie détaillée de l'analyse de documents - Le cours complet de l'épreuve - Les outils indispensables : auteurs, personnages-clés, cartes, chronologies et définitions - Biographies et citations utiles - 10 sujets corrigés et commentés + 16 sujets possibles pour s'entraînerPréparez-vous à l'épreuve d'histoire ? Analyse de documents

Par Yannick Clavé
Chez Armand Colin

|

Auteur

Yannick Clavé

Editeur

Armand Colin

Genre

Sciences politiques

Concours commun IEP

Yannick Clavé

Paru le 08/10/2025

416 pages

Armand Colin

24,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
9782200641474
© Notice établie par ORB
plus d'informations

