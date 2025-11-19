Tigre, tigre !

"Dans l'espoir de trouver du sens à ce qui s'est passé, j'ai commencé à ébaucher l'histoire de ma vie". Par une belle journée d'été, Margaux rencontre Peter à la piscine de son quartier. Ils commencent à jouer. Elle a sept ans ; il en a cinquante et un. Quand Peter l'invite chez lui avec sa mère, la petite fille découvre un paradis pour enfants fait d'animaux exotiques et de jeux. Charmeur et manipulateur, Peter endosse alors de manière progressive et insidieuse le rôle d'ami, de père puis d'amant, transformant l'enfant affectueuse et vive en une adolescente torturée.