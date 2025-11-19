Inscription
#Roman francophone

Tigre, tigre !

Marie Darrieussecq, Margaux Fragoso

ActuaLitté
"Dans l'espoir de trouver du sens à ce qui s'est passé, j'ai commencé à ébaucher l'histoire de ma vie". Par une belle journée d'été, Margaux rencontre Peter à la piscine de son quartier. Ils commencent à jouer. Elle a sept ans ; il en a cinquante et un. Quand Peter l'invite chez lui avec sa mère, la petite fille découvre un paradis pour enfants fait d'animaux exotiques et de jeux. Charmeur et manipulateur, Peter endosse alors de manière progressive et insidieuse le rôle d'ami, de père puis d'amant, transformant l'enfant affectueuse et vive en une adolescente torturée.

Par Marie Darrieussecq, Margaux Fragoso
Chez J'ai lu

|

Auteur

Marie Darrieussecq, Margaux Fragoso

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature anglo-saxonne

Tigre, tigre !

Margaux Fragoso trad. Marie Darrieussecq

Paru le 19/11/2025

416 pages

J'ai lu

9,40 €

ActuaLitté
9782290418529
© Notice établie par ORB
plus d'informations

