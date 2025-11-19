Le rabbin congelé

"Au cours de l'année agitée de ses quinze ans, alors qu'il fouillait dans le congélateur de ses parents, Bernie Karp découvrit un vieillard transi dans un bloc de glace". Pologne, 1889. En plein hiver, le rabbin Eliezer ben Zephyr, habitué à méditer au bord d'un étang, se retrouve englouti par les eaux. Un siècle plus tard, à Memphis, Bernie Karp, ado américain décérébré, retrouve le rabbin dans le congélateur familial. "Une tradition censée porter bonheur", lui explique son père. Il faut laisser la relique au frais. Jusqu'ici, pas de problème. Malheureusement pour Bernie, une panne de courant dégèle ladite relique et réveille un rabbin avide de profiter des charmes de l'Amérique.