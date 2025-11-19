Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Le rabbin congelé

Mireille Vignol, Steve Stern

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Au cours de l'année agitée de ses quinze ans, alors qu'il fouillait dans le congélateur de ses parents, Bernie Karp découvrit un vieillard transi dans un bloc de glace". Pologne, 1889. En plein hiver, le rabbin Eliezer ben Zephyr, habitué à méditer au bord d'un étang, se retrouve englouti par les eaux. Un siècle plus tard, à Memphis, Bernie Karp, ado américain décérébré, retrouve le rabbin dans le congélateur familial. "Une tradition censée porter bonheur", lui explique son père. Il faut laisser la relique au frais. Jusqu'ici, pas de problème. Malheureusement pour Bernie, une panne de courant dégèle ladite relique et réveille un rabbin avide de profiter des charmes de l'Amérique.

Par Mireille Vignol, Steve Stern
Chez J'ai lu

|

Auteur

Mireille Vignol, Steve Stern

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le rabbin congelé par Mireille Vignol, Steve Stern

Commenter ce livre

 

Le rabbin congelé

Steve Stern trad. Mireille Vignol

Paru le 19/11/2025

480 pages

J'ai lu

9,80 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290418512
9782290418512
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Les finalistes du Prix Interallié 2025 sont connus OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.