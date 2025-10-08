Inscription
#Essais

La boîte à outils de la stratégie

Bertrand Giboin

Comment situer la stratégie dans la politique d'entreprise ? Comment établir un diagnostic stratégique ? Comment représenter le portefeuille d'activités de l'entreprise ? Comment élaborer une stratégie générale et une stratégie par activité ? Comment organiser l'entreprise ? Comment améliorer les processus de décision ? Comment utiliser l'identité de l'entreprise afin d'affirmer sa stratégie ? Comment appréhender le management stratégique, le métier du dirigeant ? Cet ouvrage propose 56 outils opérationnels et méthodes indispensables pour aborder toutes les dimensions de la stratégie d'entreprise. Traité de façon synthétique et pratique, chaque outil est décrit en 2 ou 4 pages, comprenant l'essentiel, les objectifs spécifiques, le contexte d'utilisation, les étapes de mise en oeuvre, les avantages et les précautions à prendre, ainsi que des conseils méthodologiques. Certains outils font l'objet d'un approfondissement et d'un cas d'entreprise (ou d'un exemple). Dans cette 5e édition, tous les cas et exemples ont été actualisés et les outils mis à jour pour vous aider à élaborer la meilleure stratégie pour votre entreprise. + de 20 000 exemplaires vendus Prix DCF du Livre (Dirigeants Commerciaux de France) en 2012 (catégorie Stratégie d'entreprise)

Par Bertrand Giboin
Chez Dunod

Auteur

Bertrand Giboin

Editeur

Dunod

Genre

Stratégie d'entreprise

La boîte à outils de la stratégie

Bertrand Giboin

Paru le 08/10/2025

192 pages

Dunod

26,90 €

9782100886005
