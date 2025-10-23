Au bout du chagrin

"C'est une histoire de chagrin, d'amour, de résilience et de mémoire. A chaque étape que je traversais, je me suis demandé si Hugo aurait été fier de moi". Stéphane Sarrade a perdu son fils aîné dans les attentats du 13 Novembre. Dans ce récit intimiste, il raconte le vertige de la disparition, les regards tremblants des autres, la violence de l'absence de ce fils adoré qui vivait à Montpellier et son chemin de reconstruction, jusqu'au moment crucial du procès. Le parcours de ce père foudroyé est porté par de belles rencontres, des engagements forts et surtout une volonté insoupçonnée de faire avancer la vie coûte que coûte. Une leçon universelle de courage et d'espoir. "Le sourire de Hugo semble veiller sur ces pages, comme un commandement à son père de ne jamais cesser d'espérer". Pascale Robert-Diard, Le Monde