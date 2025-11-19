Inscription
#Polar

Braquo sauce samouraï

Johann Zarca

" Braquer les frères Perez ! C'est une pure idée ! A la clef, des milliers de dolls à palper. Un braquo torché en cinq minutes pour une life sous le soleil de Miami, entouré de bombasses siliconées et de quoi se payer des grecs sauce samouraï à tous les repas, jusqu'à la fin de sa vie. Putain, je suis trop chaud ! " Pour Le Mec de l'underground et ses pieds nickelés, c'est enfin le plan rêvé pour une nouvelle vie. Mais un braquage demande un minimum de jugeote... Avec Opération Latex, le Mec de l'underground se retrouve cette fois à devoir jouer les informateurs pour un flic, afin d'éviter la zonzon. Infiltré dans un sex-shop de Pigalle au business louche, il va lui falloir mobiliser ses trois neurones pour trouver des tuyaux à refiler au condé. Evidemment, il n'hésitera pas, en cas de besoin, à dégainer les techniques de ninjutsu matées sur YouTube. Dans le polar satirique français d'aujourd'hui, Zarca copine avec Pascale Dietrich et Jacky Schwartzmann, se plaçant dans la catégorie lourd-léger. Hubert Artus, Lire magazine.

Braquo sauce samouraï

Johann Zarca

Paru le 19/11/2025

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

