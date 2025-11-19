Pour une décroissance prospère

"Prospérité : du latin prosperus, "conforme ou favorable aux espérances, aux attentes"". La poursuite d'une croissance toujours plus vorace ne fait pas de nous des peuples prospères. Le modèle capitaliste, qui sacrifie humains et ressources sur l'autel de la croissance et du profit, est en cause. Dès lors, Gabriel Malek propose de penser la décroissance qui s'impose à nous, à l'heure où sept des neuf limites planétaires sont désormais franchies, comme un cadre pour construire un nouvel ordre prospère qui profiterait à tous, vivants et écosystèmes.