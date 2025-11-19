Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Pour une décroissance prospère

Gabriel Malek

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Prospérité : du latin prosperus, "conforme ou favorable aux espérances, aux attentes"". La poursuite d'une croissance toujours plus vorace ne fait pas de nous des peuples prospères. Le modèle capitaliste, qui sacrifie humains et ressources sur l'autel de la croissance et du profit, est en cause. Dès lors, Gabriel Malek propose de penser la décroissance qui s'impose à nous, à l'heure où sept des neuf limites planétaires sont désormais franchies, comme un cadre pour construire un nouvel ordre prospère qui profiterait à tous, vivants et écosystèmes.

Par Gabriel Malek
Chez Payot

|

Auteur

Gabriel Malek

Editeur

Payot

Genre

Economie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pour une décroissance prospère par Gabriel Malek

Commenter ce livre

 

Pour une décroissance prospère

Gabriel Malek

Paru le 19/11/2025

240 pages

Payot

8,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782228939119
9782228939119
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Les finalistes du Prix Interallié 2025 sont connus OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.