22 Itinéraires autour du polar en Europe à ne pas manquer

Durant deux années, Marc Voltenauer et Benjamin Amiguet ont sillonné l'Europe sur les traces de nombreux auteurs de romans policiers et des lieux emblématiques qui composent leurs univers. Ce périple fou les a conduits à travers 19 pays, donnant naissance à 22 itinéraires qui régaleront les férus de polars. Parmi les 180 auteurs présentés, ils ont fait la connaissance de 110 d'entre eux, et en ont profité pour photographier sous tous les angles environ 2 000 adresses emblématiques - dont de nombreuses scènes de crimes (fictives bien sûr) ! Cette extraordinaire aventure a donné naissance à ce guide plus noir que noir, dans lequel les auteurs rencontrés partagent leurs coups de coeur et leurs conseils de voyage. Immersion captivante dans la littérature policière, ce guide invite à découvrir une multitude de destinations sous un angle inédit, mais aussi à se replonger dans les plus grands titres du genre. Vous voulez mener votre propre enquête comme Franck Sharko, Helen Grace ou Harry Hole ? Le monde fascinant du polar européen n'attend plus que vous, présenté par ceux qui en parlent le mieux. Emportez vos bouquins, vos menottes et votre carte de police, et bonne lecture !