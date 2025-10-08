France 2040, fragments d'avenir

"Peut-on, doit-on penser à ce que la France sera devenue dans quinze ans ? La réponse est évidemment oui. Parce que, même si les incertitudes sont légion, la seule manière de les apprivoiser est de penser les différents scénarios du long terme. Tel est l'objet de ce livre : faire le point sur ce que nous pouvons craindre, espérer, vouloir à l'horizon 2040. Pour que le présent ne soit pas un renoncement, mais un tremplin. " Cet ouvrage nous propose une plongée inédite dans l'avenir de notre pays. Politique, démocratie, enfance, sexualité, handicap, école, travail, santé, alimentation, culture, sport, climat, intelligence artificielle, géopolitique... Chaque contribution esquisse un futur possible, parfois désirable, parfois inquiétant, et trace quelques chemins pour s'y préparer. Ensemble, ces explorations passionnantes menées par les plus grands penseurs, chercheurs, acteurs sociaux et entrepreneurs nous offrent toutes les clés pour décrypter la France de demain.