France 2040, fragments d'avenir

Edgar Morin, Jacques Attali

"Peut-on, doit-on penser à ce que la France sera devenue dans quinze ans ? La réponse est évidemment oui. Parce que, même si les incertitudes sont légion, la seule manière de les apprivoiser est de penser les différents scénarios du long terme. Tel est l'objet de ce livre : faire le point sur ce que nous pouvons craindre, espérer, vouloir à l'horizon 2040. Pour que le présent ne soit pas un renoncement, mais un tremplin. " Cet ouvrage nous propose une plongée inédite dans l'avenir de notre pays. Politique, démocratie, enfance, sexualité, handicap, école, travail, santé, alimentation, culture, sport, climat, intelligence artificielle, géopolitique... Chaque contribution esquisse un futur possible, parfois désirable, parfois inquiétant, et trace quelques chemins pour s'y préparer. Ensemble, ces explorations passionnantes menées par les plus grands penseurs, chercheurs, acteurs sociaux et entrepreneurs nous offrent toutes les clés pour décrypter la France de demain.

Par Edgar Morin, Jacques Attali
Chez Flammarion

|

Auteur

Edgar Morin, Jacques Attali

Editeur

Flammarion

Genre

Actualité politique France

France 2040, fragments d'avenir

Jacques Attali

Paru le 08/10/2025

398 pages

Flammarion

22,00 €

9782080491268
