Résolument opérationnel, Pratique de la brasserie réunit les fondamentaux nécessaires à toute brasserie, depuis les techniques de création d'une bière réussie jusqu'à la gestion opérationnelle d'une brasserie. Débutant ou confirmé, vous y trouverez toutes les techniques (et astuces) indispensables à la réussite de votre établissement : - Les bases théoriques et scientifiques indispensables à l'élaboration d'une bière de qualité. - Des réponses concrètes aux questions que vous vous poserez au quotidien : quelles matières premières choisir et comment les utiliser ? Quelle levure privilégier pour optimiser la fermentation ? ... - Une vision claire des enjeux liés à la gestion d'une brasserie : respect des normes d'hygiène et QHSE, organisation de l'approvisionnement, maintenance des équipements...