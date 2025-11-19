Mademoiselle V.

Dans le métro, Hélène croise une étrange jeune fille aux cheveux noirs et au regard troublant. Quelques secondes plus tard, son ami s'effondre. Qui est cette mystérieuse inconnue ? Décidée à mener l'enquête, Hélène se lance à sa poursuite dans les entrailles de la ville. Mais plus elle avance, plus les indices deviennent inquiétants et, très vite, la réalité vacille... Frissons garantis ! S'APPROPRIER LA LECTURE - Premières impressions - J'exprime mon avis à l'oral - Je m'approprie l'oeuvre à l'écrit COMPRENDRE L'OUVRE - Entretien avec Jean-Baptiste Evette - Le vampire dans les récits fantastiques - Des motifs qui évoquent la mort - Les souterrains de Paris - Je vérifie ma lecture - Les mots du texte GROUPEMENTS DE TEXTES - Représentations du vampire - A Hélène.