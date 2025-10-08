Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

L'astronomie

Roland Lehoucq

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A la découverte des secrets de l'espace avec des images à couper le souffle. A quoi ressemble le Soleil en gros plan ? Pourquoi la Lune nous montre-t-elle toujours la même face ? Quelle température fait-il à la surface de Vénus ? Quelle est la galaxie la plus proche de la nôtre ? Trouvez les réponses à toutes ces questions et bien d'autres, et plongez dans les photographies géantes de la NASA et de l'ESA. Une mine d'informations et les cartes d'identité de chaque astre, planète, nébuleuse et galaxie, pour tout savoir en un coup d'oeil. Depuis notre système solaire jusqu'aux confins de l'Univers, un ouvrage unique pour tous les curieux du cosmos !

Par Roland Lehoucq
Chez Flammarion

|

Auteur

Roland Lehoucq

Editeur

Flammarion

Genre

Autres encyclopédies (6 à 10 a

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'astronomie par Roland Lehoucq

Commenter ce livre

 

L'astronomie

Roland Lehoucq

Paru le 08/10/2025

80 pages

Flammarion

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080481368
9782080481368
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.