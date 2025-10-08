L'astronomie

A la découverte des secrets de l'espace avec des images à couper le souffle. A quoi ressemble le Soleil en gros plan ? Pourquoi la Lune nous montre-t-elle toujours la même face ? Quelle température fait-il à la surface de Vénus ? Quelle est la galaxie la plus proche de la nôtre ? Trouvez les réponses à toutes ces questions et bien d'autres, et plongez dans les photographies géantes de la NASA et de l'ESA. Une mine d'informations et les cartes d'identité de chaque astre, planète, nébuleuse et galaxie, pour tout savoir en un coup d'oeil. Depuis notre système solaire jusqu'aux confins de l'Univers, un ouvrage unique pour tous les curieux du cosmos !