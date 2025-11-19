Inscription
#Beaux livres

Moelleux, fondants & coulants - Le coffret parfait pour les desserts

A préciser, Hachette, S'Cuiz'in

Fondez de plaisir pour ces délicieuses recettes ! - 1 livre de 25 recettes originales réalisées avec les tablettes Nestlé Dessert® : Fondants au chocolat au lait et pêches, fondants au chocolat noir corsé et framboises, fondants au chocolat blanc et spéculoos, moelleux aux pommes et chocolat caramel, moelleux au chocolat noir et coeur passion, coeurs coulants au chocolat praliné et abricots, coeurs coulants au gingembre... - 4 cercles à pâtisserie en métal pour réaliser toutes les recettes du livre.

Chez Hachette

|

Auteur

Editeur

Hachette

Genre

Desserts, pâtisseries

Paru le 19/11/2025

48 pages

Hachette

14,95 €

Scannez le code barre 9782017350149
9782017350149
