Découvrez l'histoire ultime de Superman, le premier et le plus grand super-héros de l'Histoire ! De Krypton à Metropolis et au-delà, explorez plus de quatre-vingt-cinq ans de l'histoire du personnage : à la radio, à la télévision, au cinéma, dans les films d'animation, les jeux vidéo, les produits dérivés, les bandes dessinées... Contenant plus de 650 illustrations inédites, des mini bandes dessinés, mais également des fac-similés d'accessoires et de documents historiques, cette encyclopédie brosse le portrait d'une icône internationale devenue une pierre angulaire de la pop culture. - 528 pages richement illustrées - 650 illustrations et 20 inserts exclusifs - Un fourreau rigide avec le titre et le logo découpés - Un médaillon métallique incrusté dans le dos de la couverture