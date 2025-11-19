Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Comics

Superman

Philippe Touboul, Xavier Hanart

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez l'histoire ultime de Superman, le premier et le plus grand super-héros de l'Histoire ! De Krypton à Metropolis et au-delà, explorez plus de quatre-vingt-cinq ans de l'histoire du personnage : à la radio, à la télévision, au cinéma, dans les films d'animation, les jeux vidéo, les produits dérivés, les bandes dessinées... Contenant plus de 650 illustrations inédites, des mini bandes dessinés, mais également des fac-similés d'accessoires et de documents historiques, cette encyclopédie brosse le portrait d'une icône internationale devenue une pierre angulaire de la pop culture. - 528 pages richement illustrées - 650 illustrations et 20 inserts exclusifs - Un fourreau rigide avec le titre et le logo découpés - Un médaillon métallique incrusté dans le dos de la couverture

Par Philippe Touboul, Xavier Hanart
Chez Hachette

|

Auteur

Philippe Touboul, Xavier Hanart

Editeur

Hachette

Genre

Comics Super-héros

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Superman par Philippe Touboul, Xavier Hanart

Commenter ce livre

 

Superman

Philippe Touboul, Xavier Hanart

Paru le 03/12/2025

528 pages

Hachette

200,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017284642
9782017284642
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Les finalistes du Prix Interallié 2025 sont connus OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.