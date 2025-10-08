Inscription
#Beaux livres

Pâtissez avec vos enfants !

Fabrice Besse, Fanny Mahou

ActuaLitté
Faites confiance à vos enfants, et ils vont vous bluffer ! Mille-feuille, gâteau d'anniversaire, éclairs, bûche de Noël, opéra, flan pâtissier, oursons en guimauve... Oublié l'éternel gâteau au yaourt, ce sont de vraies pâtisseries "de grands" que vos chefs en herbe vont préparer ! Les recettes, adaptées aux enfants à partir de 8 ans, sont réalisables en autonomie ou en présence d'un parent. Chaque étape est décomposée en actions simples et si besoin accompagnée de photographies de gestes (bien tenir une poche à douille, étaler une ganache, monter un gâteau à étages...). Grâce à ces ateliers, vos enfants deviendront de vrais petits chefs et il ne vous restera plus qu'à savourer !

Par Fabrice Besse, Fanny Mahou
Chez Larousse

|

Auteur

Fabrice Besse, Fanny Mahou

Editeur

Larousse

Genre

Cuisine familiale

Pâtissez avec vos enfants !

Fanny Mahou

Paru le 08/10/2025

160 pages

Larousse

22,99 €

9782036087996
