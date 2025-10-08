Pâtissez avec vos enfants !

Faites confiance à vos enfants, et ils vont vous bluffer ! Mille-feuille, gâteau d'anniversaire, éclairs, bûche de Noël, opéra, flan pâtissier, oursons en guimauve... Oublié l'éternel gâteau au yaourt, ce sont de vraies pâtisseries "de grands" que vos chefs en herbe vont préparer ! Les recettes, adaptées aux enfants à partir de 8 ans, sont réalisables en autonomie ou en présence d'un parent. Chaque étape est décomposée en actions simples et si besoin accompagnée de photographies de gestes (bien tenir une poche à douille, étaler une ganache, monter un gâteau à étages...). Grâce à ces ateliers, vos enfants deviendront de vrais petits chefs et il ne vous restera plus qu'à savourer !