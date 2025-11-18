Inscription
#Beaux livres

Luxe

Lopez Patricia

ActuaLitté
Edité par Patricia Lopez, Espagne. LUXE. La collection Supreme, Edition Limitée est un livre de luxe sophistiqué qui célèbre l'élégance intemporelle, le savoir-faire artisanal et la masculinité moderne. Il présente des articles de mode emblématiques, des vêtements sur mesure, des montres de luxe, des appareils électroniques, des gadgets sportifs et des voitures classiques qui définissent le gentleman raffiné. De superbes photographies et des commentaires perspicaces mettent en valeur le savoir-faire artistique qui se cache derrière les marques les plus exclusives au monde. Des costumes sur mesure aux cigares rares, ce livre est le guide ultime d'un style de vie distingué. Complément idéal à la collection de tout homme élégant, il incarne l'essence même du raffinement et du bon goût.

Par Lopez Patricia
Chez Loft Publications

|

Auteur

Lopez Patricia

Editeur

Loft Publications

Genre

Monographies

Luxe

Lopez Patricia

Paru le 18/11/2025

300 pages

Loft Publications

60,00 €

ActuaLitté
9788499365633
