Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Ferrari

Loft Publications, Asensio Sergio

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez les sensations fortes de Ferrari comme jamais auparavant avec Ferrari. Un livre de luxe à collectionner. Cette édition raffinée présente des photographies à couper le souffle, des croquis de conception rares et des anecdotes inédites sur les supercars les plus emblématiques au monde. Relié en cuir haut de gamme avec des détails en relief, il respire le luxe et le savoir-faire, à l'image des voitures elles-mêmes. Explorez la quête incessante de Ferrari pour la vitesse, l'innovation et la beauté à travers des visuels époustouflants et des commentaires d'experts. Chaque page capture l'essence de l'art automobile italien, ce qui en fait un ouvrage incontournable pour les passionnés. Limité à un tirage exclusif, ce livre est une pièce maîtresse pour toute collection. Possédez un morceau de l'histoire de Ferrari et célébrez l'héritage d'une performance et d'un design inégalés.

Par Loft Publications, Asensio Sergio
Chez Loft Publications

|

Auteur

Loft Publications, Asensio Sergio

Editeur

Loft Publications

Genre

Marques et modèles automobiles

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ferrari par Loft Publications, Asensio Sergio

Commenter ce livre

 

Ferrari

Loft Publications

Paru le 13/01/2026

300 pages

Loft Publications

99,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788499365619
9788499365619
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Les finalistes du Prix Interallié 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.