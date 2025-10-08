Mon grand cahier Larousse de Noël

Ces activités aussi ludiques que pédagogiques sont l'occasion pour votre enfant de gagner en autonomie et de prendre confiance en lui en participant à la décoration de la maison et du sapin, mais aussi de découvrir les différentes traditions culturelles autour du monde pour célébrer Noël. En fin d'ouvrage, le matériel à découper, coller et manipuler permet d'exercer sa motricité fine pour créer des jeux de Noël et de belles décorations pour la maison. Un cahier idéal pour patienter en attendant le passage du père Noël et vivre de merveilleux moments créatifs et ludiques !