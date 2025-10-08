Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Mon grand cahier Larousse de Noël

Larousse, Xxx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ces activités aussi ludiques que pédagogiques sont l'occasion pour votre enfant de gagner en autonomie et de prendre confiance en lui en participant à la décoration de la maison et du sapin, mais aussi de découvrir les différentes traditions culturelles autour du monde pour célébrer Noël. En fin d'ouvrage, le matériel à découper, coller et manipuler permet d'exercer sa motricité fine pour créer des jeux de Noël et de belles décorations pour la maison. Un cahier idéal pour patienter en attendant le passage du père Noël et vivre de merveilleux moments créatifs et ludiques !

Par Larousse, Xxx
Chez Larousse

|

Auteur

Larousse, Xxx

Editeur

Larousse

Genre

Livres-jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon grand cahier Larousse de Noël par Larousse, Xxx

Commenter ce livre

 

Mon grand cahier Larousse de Noël

Larousse, Xxx

Paru le 08/10/2025

144 pages

Larousse

12,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036084971
9782036084971
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.