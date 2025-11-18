La Servante de Lord Blackwood

Angleterre, 1812 Dans une auberge battue par les vents, au coeur d'une lande aussi grise que son avenir, Faith se débat entre les corvées, la rudesse des hommes, l'ombre de la solitude et le froid. Orpheline, sans protection, elle a appris à se taire, à s'effacer et à survivre. Elle n'attendait plus rien de la vie... jusqu'au jour où un inconnu franchit la porte. Lord Blackwood... Un nom prononcé à mi-voix, une réputation sulfureuse drapée de mystère, un regard sombre comme la guerre d'Espagne dont il revient. Il aurait pu passer son chemin mais il s'arrête, et d'un simple regard, bouleverse le destin de Faith. Ce qu'il attend d'elle ? Elle l'ignore encore. Ce qu'elle ressent ? Une fascination dangereuse, douce et indécente. Mais dans l'ombre, veille un autre homme : Sir Galloway. Et bientôt, la jeune femme se retrouve prise dans un triangle où les désirs, les secrets et les blessures s'entrelacent. Dans ce monde fait d'apparences, tissé de passions inavouables, jusqu'où Faith osera-t-elle aller pour enfin exister ? Jusqu'où peut-on repousser nos limites lorsque l'on n'a rien à perdre ?