#Essais

Grandes inventions et sidérantes découvertes

Quelles sont vos chances de gagner au Loto ? A quoi les nombres premiers servent-ils ? Qui est la première mathématicienne de l'histoire ? Pourquoi a-t-on le vertige ? Quel a été l'éclair de génie de Benjamin Franklin ? D'où viennent les couleurs de l'arc-en-ciel ? Pourquoi n'y a- t-il pas de prix Nobel pour les mathématiques ? Comment l'huître fabrique-t-elle une perle ? Qui a inauguré le voyage dans l'espace ? Les alchimistes ont-ils trouvé la pierre philosophale ? Pourquoi l'or ne rouille- t-il pas ? Autant de questions et d'anecdotes aussi diverses que passionnantes qui trouvent ici leurs réponses et nous font voir la science et ses découvertes sous un autre angle. Sur un ton dynamique et non dénué d'humour, l'ambition est ici de répondre à des questions scientifiques des plus élémentaires aux plus pointues en passant par d'autres, inattendues. Le large spectre du domaine scientifique est balayé : mathématiques, physique, chimie, médecine et anatomie, astronomie, géosciences, faune et flore... Au fil des pages, vous ferez connaissance avec les grands chercheurs, innovateurs, explorateurs et découvrirez leurs stupéfiantes inventions qui ont à jamais marqué l'Histoire. VIVE LA REFLEXION, VIVE LA SCIENCE !

Par Larousse
Auteur

Editeur

Genre

Histoire des sciences

Paru le 08/10/2025

240 pages

25,00 €

9782036083639
