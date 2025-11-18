Inclassable penseur de notre modernité et de l'histoire des systèmes de pensée, Foucault nous montre la voie pour nous désassujettir des dominations imposées et des savoirs établis. Pour cela, il s'avère indispensable de mettre en oeuvre une attitude critique, capable de rappeler la contingence historique des régimes de vérité et de ses différentes configurations à l'oeuvre dans notre culture. C'est précisément parce qu'il n'existe aucune nécessité universelle qu'il devient possible de modifier l'existant, en faisant du discours philosophique l'expression de nouvelles pratiques de la liberté. La vérité se conjugue dès lors avec une expérience politique et éthique du gouvernement soi et des autres, permettant au sujet de se donner librement une forme d'existence. Adelino Braz est docteur en philosophie de l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne.