Mes premiers jeux de Lettres - Coffret

A préciser, Xxx

Grâce à ce coffret, les enfants âgés de 3 à 5 ans pourront s'exercer, en s'amusant, à reconnaître les lettres de l'alphabet et à apprendre à associer des sons relativement simples aux mots qui commencent par eux. Ces petites activités ludiques de reconnaissance auditive permettront aux enfants de maternelle de s'initier et d'apprendre à reconnaître les sons d'attaque, comme le A de "abeille" ou le O de "orange". Des petits jeux de reconnaissance visuelle permettront aussi aux enfants de s'exercer à reconnaître les 3 graphies des lettres (majuscules, minuscules en script, cursives). Plusieurs jeux permettront de s'amuser à reconnaître les lettres pour mieux les mémoriser.

Chez Larousse

Auteur

A préciser, Xxx

Editeur

Larousse

Genre

Eveil

Mes premiers jeux de Lettres - Coffret

A préciser, Xxx

Paru le 08/10/2025

60 pages

Larousse

14,99 €

9782036081802
© Notice établie par ORB
