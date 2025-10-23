Inscription
#Roman francophone

Au ciment la brume

Nicolas Girard-Michelotti

ActuaLitté
Arthur, étudiant-journaliste, revient dans la petite ville-dortoir où vit sa mère Miriam pour enquêter sur d'étranges disparitions survenues vingt ans plus tôt, lorsqu'il était enfant. Selon lui, ces disparitions, et notamment celle de son père, seraient liées à l'explosion d'une centrale nucléaire implantée dans la forêt voisine. Arthur retrouve une population mutique, affaiblie, ainsi qu'une jeunesse désoeuvrée qui dérive, sans mémoire ni projets d'avenir. Alors que le dôme recouvrant la centrale se fissure dans ses rêves, une brume émane de la terre. Une brume peuplée de fantômes. Au ciment la brume est ainsi une pièce sur la mélancolie. Le fantôme, c'est la mélancolie qui prend forme humaine : c'est le passé qui s'impose dans le présent. Mais c'est aussi une pièce sur la réalité : la théorie d'Arthur n'est-elle qu'une affabulation ? A mesure que le temps passe, le passé s'obscurcit, et il devient plus facile de le réinventer, dans un sens comme dans l'autre. Comment savoir, alors, quelle était la véritable histoire ? Et si on ne connaît pas notre passé, comment comprendre notre présent ?

Par Nicolas Girard-Michelotti
Chez Les Solitaires Intempestifs

|

Auteur

Nicolas Girard-Michelotti

Editeur

Les Solitaires Intempestifs

Genre

Théâtre - Pièces

Au ciment la brume

Nicolas Girard-Michelotti

Paru le 23/10/2025

160 pages

Les Solitaires Intempestifs

15,00 €

ActuaLitté
9782846817295
