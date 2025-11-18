Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Petits dialogues pour apprendre le coréen B1-B2

Hanji Kim

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chaque chapitre débute par une petite histoire, un texte en coréen. Puis tout autour de ce texte, va se développer un bagage pédagogique complet. On y retrouve : - Des dialogues authentiques, élaborés à partir des propres expériences de l'auteure en tant que Sud-Coréenne native, illustrant différents contextes de communication, du registre familier au registre soutenu, - Des fichiers audios pour affiner votre prononciation et vous entraîner à reconnaître les variations de ton et de style, - Une liste de vocabulaire avancé pour enrichir votre répertoire linguistique, - Des explications grammaticales approfondies, avec une attention particulière aux points les plus délicats, aux nuances subtiles et aux choix linguistiques en fonction du contexte et du niveau de formalité, - De nombreux exercices de vocabulaire et de grammaire, accompagnés de corrections, pour mettre en pratique vos connaissances et confirmer votre maîtrise, - Un éclairage culturel sur les subtilités de la langue et les particularités socioculturelles, pour mieux comprendre la société coréenne.

Par Hanji Kim
Chez Ellipses

|

Auteur

Hanji Kim

Editeur

Ellipses

Genre

Coréen

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Petits dialogues pour apprendre le coréen B1-B2 par Hanji Kim

Commenter ce livre

 

Petits dialogues pour apprendre le coréen B1-B2

Hanji Kim

Paru le 18/11/2025

272 pages

Ellipses

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340108981
9782340108981
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible Les finalistes du Prix Interallié 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.