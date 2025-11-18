Petits dialogues pour apprendre le coréen B1-B2

Chaque chapitre débute par une petite histoire, un texte en coréen. Puis tout autour de ce texte, va se développer un bagage pédagogique complet. On y retrouve : - Des dialogues authentiques, élaborés à partir des propres expériences de l'auteure en tant que Sud-Coréenne native, illustrant différents contextes de communication, du registre familier au registre soutenu, - Des fichiers audios pour affiner votre prononciation et vous entraîner à reconnaître les variations de ton et de style, - Une liste de vocabulaire avancé pour enrichir votre répertoire linguistique, - Des explications grammaticales approfondies, avec une attention particulière aux points les plus délicats, aux nuances subtiles et aux choix linguistiques en fonction du contexte et du niveau de formalité, - De nombreux exercices de vocabulaire et de grammaire, accompagnés de corrections, pour mettre en pratique vos connaissances et confirmer votre maîtrise, - Un éclairage culturel sur les subtilités de la langue et les particularités socioculturelles, pour mieux comprendre la société coréenne.