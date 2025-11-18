Inscription
#Essais

Petites histoires pour apprendre le vietnamien A2-B1

Sophie Genva, Ngoc trinh Nguyen, Trinh Nguyen Ngoc

Chaque chapitre débute par une petite histoire, un texte en vietnamien. Puis tout autour de ce texte, va se développer un bagage pédagogique complet. On y retrouve : - Une histoire en vietnamien avec sa traduction en français, - Un résumé en vietnamien et en français, - Une liste de vocabulaire pour faciliter la compréhension, - Des notions grammaticales avec des explications claires, - Des exercices de compréhension écrite et leurs corrigés. L'auteur met également en avant des éléments culturels vietnamiens. Des fichiers audios sont proposés pour permettre aux lecteurs d'écouter les différentes histoires.

Par Sophie Genva, Ngoc trinh Nguyen, Trinh Nguyen Ngoc
Chez Ellipses

|

Auteur

Sophie Genva, Ngoc trinh Nguyen, Trinh Nguyen Ngoc

Editeur

Ellipses

Genre

Vietnamien

Paru le 18/11/2025

192 pages

Ellipses

19,50 €

9782340108936
© Notice établie par ORB
