Petites histoires pour apprendre le vietnamien A2-B1

Chaque chapitre débute par une petite histoire, un texte en vietnamien. Puis tout autour de ce texte, va se développer un bagage pédagogique complet. On y retrouve : - Une histoire en vietnamien avec sa traduction en français, - Un résumé en vietnamien et en français, - Une liste de vocabulaire pour faciliter la compréhension, - Des notions grammaticales avec des explications claires, - Des exercices de compréhension écrite et leurs corrigés. L'auteur met également en avant des éléments culturels vietnamiens. Des fichiers audios sont proposés pour permettre aux lecteurs d'écouter les différentes histoires.