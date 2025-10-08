Inscription
#Essais

Les cartes magiques d'Arlette Grimm

Arlette Grimm

Révélez la magie présente dans tous les instants du quotidien et ensorcelez votre vie grâce à Arlette Grimm. Au fil de 60 cartes classées en cinq thématiques, vous apprendrez à faire vibrer les cristaux magiques, à lancer sortilèges et enchantements, à faire appel aux herbes et plantes de sorcière, à favoriser les énergies célestes et à faire jaillir la magie de vos fourneaux. Arlette Grimm, notre sorcière bien-aimée, autrice du Grimoire magique, nous révèle une magie simple à portée de main, pour pratiquer et nous inspirer à tout moment !

Par Arlette Grimm
Chez Larousse

|

Auteur

Arlette Grimm

Editeur

Larousse

Genre

Sorcellerie

9782036077362
