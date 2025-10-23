"Cet ouvrage exceptionnel, que j'ai imaginé tel un objet d'art, est celui que j'ai toujours rêvé de publier. Il est la quintessence de mon travail photographique sur l'une des plus grandes légendes du sport : Rafael Nadal. Véritablement privilégiée, je suis l'une des seules à avoir eu la chance d'assister à chacun de ses 22 titres en Grand Chelem. Ayant passé ces 20 dernières années à le photographier sur tous les courts du monde, je connais Nadal par coeur, j'ai Rafa au coeur. J'ai souhaité, tout au long de ces pages, mettre en lumière l'esthétisme, l'émotion, le détail du geste, les rituels qui m'ont inspirée et qui symbolisent pour nous tous ce champion d'exception. Des jours à me replonger dans toutes ces années, à visionner des dizaines de milliers de photos pour n'en garder que les meilleures, les plus fortes, les plus expressives. Voici mon regard de photographe pour magnifier ce sportif iconique, un livre de collection unique au monde pour lui rendre hommage". Découvrez, dans cette édition augmentée, le parcours du joueur exceptionnel qu'est Rafael Nadal. "Work hard, have fun and make it happen". Rafael Nadal