Mon premier Larousse de la cuisine des vacances

Plus de 20 recettes sucrées et salées faciles à réaliser grâce aux étapes très illustrées. L'enfant utilise un verre à moutarde "doseur" (objet basique dans une cuisine) pour ne rien peser. A chaque vacances sa sélection de saison : - A la Toussaint, le velouté de potimarron aux châtaignes - A Noël, la galette des rois au chocolat - Pour les vacances de février, la croziflette - Pour les vacances de Pâques, le cheesecake fraises-spéculos... Les vacances s'annoncent gourmandes pour les petits et les grands !