40 défis pour se dépasser en équitation avec Au Galop !

Tu adores les chevaux et l'équitation ? Tu es fan de l'émission à succès Au Galop ! Une saison à cheval ? Alors ce carnet de défis 100 % équitation est fait pour toi ! Découvre dans ce joli guide de nombreux conseils et des activités "testées et approuvées" par les jeunes cavaliers de Firfol, de Deauville et de Camargue ! Avec plus de 40 activités insolites, jeux et quiz, les élèves et formateurs de l'émission Au Galop ! t'accompagnent pour progresser en équitation, renforcer la complicité avec ton cheval et réviser tes connaissances sur les chevaux en t'amusant. Prêt à relever tous ces défis d'équitation ?