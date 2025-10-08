Inscription
40 défis pour se dépasser en équitation avec Au Galop !

Cécile Tesseyre, Emmanuelle Suzan

Tu adores les chevaux et l'équitation ? Tu es fan de l'émission à succès Au Galop ! Une saison à cheval ? Alors ce carnet de défis 100 % équitation est fait pour toi ! Découvre dans ce joli guide de nombreux conseils et des activités "testées et approuvées" par les jeunes cavaliers de Firfol, de Deauville et de Camargue ! Avec plus de 40 activités insolites, jeux et quiz, les élèves et formateurs de l'émission Au Galop ! t'accompagnent pour progresser en équitation, renforcer la complicité avec ton cheval et réviser tes connaissances sur les chevaux en t'amusant. Prêt à relever tous ces défis d'équitation ?

Par Cécile Tesseyre, Emmanuelle Suzan
Chez Larousse

|

Auteur

Cécile Tesseyre, Emmanuelle Suzan

Editeur

Larousse

Genre

Nature et animaux dès 6 ans

40 défis pour se dépasser en équitation avec Au Galop !

Cécile Tesseyre, Emmanuelle Suzan

Paru le 08/10/2025

128 pages

Larousse

17,99 €

ActuaLitté
9782036069503
